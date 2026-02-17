Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер вернется на ринг в поединке с экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

Майк Тайсон globallookpress.com

Встреча состоится 25 апреля на турнире в Конго. Ранее были слухи, что Флойд может провести реванш против Мэнни Пакьяо. Боксеры вступали в переговоры, но в итоге они сорвались.

Мейвезер на ринге выиграл все 50 боев. Профессиональную карьеру американец закончил в 2017, одолев техническим нокаутом Конора Макгрегора. Далее Флойд принял участие в ряде выставочных боев против блогеров.

Тайсон в последний раз выходил на ринг в ноябре 2024 года. Тогда он потерпел поражение по очкам от Джейка Пола. Результат поединка был записан в официальную статистику обоих бойцов.