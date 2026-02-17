Представитель топ-10 полусреднего веса UFC Хоакин Бакли считает, что бойцы ММА преуспели бы в новой лиге Даны Уайта по боксу под названием Zuffa Boxing.

Хоакин Бакли globallookpress.com

«Дана, ты совсем забыла, кто я такой? Ты забыл парня, который в 2020 году получил награду "Нокаут года" за один из самых вирусных нокаутов в истории UFC? Вы забыли про одного из тех, кто в 2024 году показал сумасшедшие результаты и забыли, что это один из ваших самых популярных бойцов.

Дана, если ты считаешь, что бойцам ММА не место в Zuffa Boxing, то, по-моему, ты ошибаешься. Дайте нам возможность выйти на ринг и сразиться с боксерами. Используйте нас, как инструмент. Приведите Каллума Уолша ко мне, и я покажу, как работаю на боксерском ринге»

В прошлом году Дана Уайт запустил боксерскую лигу Zuffa Boxing. За последние месяцы организация подписала ряд звездных бойцов, включая чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе Джея Опетаю.