По информации генерального директора UFC, промоушен сформировал бои на турнире в Белом доме. Однако на сегодняшний день Дана Уайт не готов называть имена участников ивента.

Дана Уайт globallookpress.com

«Программа составлена. Я пока не говорю о визитной карточке Белого дома. У нас было много идей, и на этой неделе мы с Борсари полетим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и его командой и рассказать им не только о съемках, но и о боевом составе. У нас есть три разных варианта оформления, и мы посмотрим, что ему понравится, а что нет»

Турнир UFC в Белом доме, посвященный 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки, должен состояться 14 июня. Ранее ходили слухи, что возглавит данный ивент титульное противостояние в легкой весовой категории между Илией Топурией и Джастином Гейджи.