Легендарный американский боксер Майк Тайсон, экс-чемпион мира в тяжелом весе, рассчитывает подраться со звездным соотечественником Флойдом Мейвезером в 2026 году.

Майк Тайсон
Майк Тайсон globallookpress.com

«Я чувствую себя прекрасно.  Я просто занимался своими делами, а Флойд Мейвезер бросил мне вызов.  Думаете, я бы отказался от этого боя?  »

По слухам, выставочный поединок Мейвезера и Тайсона может состояться во второй половине 2026-го на одном из турниров в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии.  Майк в последний раз выходил на ринг в ноябре 2024-го в поединке с блогером Джейком Полом.

Встреча продлилась все 8 раундов.  Пол одержал победу единогласным решением судей.  Мейвезер ранее трижды кряду выиграл в выставочных боях у блогеров и кикбоксера из RIZIN.