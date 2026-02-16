Легендарный американский боксер Майк Тайсон, экс-чемпион мира в тяжелом весе, рассчитывает подраться со звездным соотечественником Флойдом Мейвезером в 2026 году.

Майк Тайсон globallookpress.com

«Я чувствую себя прекрасно. Я просто занимался своими делами, а Флойд Мейвезер бросил мне вызов. Думаете, я бы отказался от этого боя? »

По слухам, выставочный поединок Мейвезера и Тайсона может состояться во второй половине 2026-го на одном из турниров в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Майк в последний раз выходил на ринг в ноябре 2024-го в поединке с блогером Джейком Полом.

Встреча продлилась все 8 раундов. Пол одержал победу единогласным решением судей. Мейвезер ранее трижды кряду выиграл в выставочных боях у блогеров и кикбоксера из RIZIN.