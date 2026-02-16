По словам комментатора Майкла Биспинга, чемпион полутяжелой весовой категории UFC Алекс Перейра может встретиться с Сирилом Ганом в бою за временный пояс в тяжелом дивизионе.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Том, просто не обращай внимания на всю эту чушь, возвращайся в следующем бою, доминируй в следующих нескольких поединках, заработай кучу денег и уходи на покой. А пока давайте вернемся к Алексу Перейре.

Если Аспиналл не будет драться в ближайшее время, а похоже, что так и будет, то у Алекса Перейры появится титульный шанс в поединке с Ганом»

Напомним, что Аспиналл не будет драться еще примерно 8-9 месяцев. На днях чемпион тяжелого веса UFC перенес вторую операцию на глазах. В связи с этим, в дивизионе вновь может быть введен временный титул.