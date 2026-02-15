Топовый боец полусреднего веса UFC Майкл Пейдж объяснил, почему Камару Усман не достоин чемпионского поединка с Исламом Махачевым.

Майкл Пейдж globallookpress.com

«Не поймите меня неправильно, он хорошо выступил в бою с Хоакином Бакли, но так просто не возвращаются, и опять же, такое ощущение, что Камару не старается быть активным, а пытается действовать хитро. Он выбрал соперника, которого, как ему кажется, мог бы победить. Он сделал это, а потом подумал: ну ладно, теперь можно расслабиться, потому что я считаю, что этого достаточно. С точки зрения активности можно выделить либо Моралеса, либо Пратеса. Думаю, эти двое, пожалуй, наиболее достойны титульного шанса»

Усман занимает седьмое место в рейтинге полусреднего веса UFC. За последние 4 поединка у «Нигерийского кошмара» лишь одна победа.