Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев рассказал, как единственное поражение в смешанных единоборствах повлияло на его дальнейшую карьеру.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Я прошел испытание и проверку. В преддверии того поединка с Мартинсом у меня вообще не было никакого плана. Просто думал, что задавлю соперника. Но тогда Бог дал понять, что я далеко не лучший боец в мире. Поражение — это Божий дар. Проиграв тот бой, я стал совершенно другим бойцом. Я понял, что в смешанных единоборствах исходи встречи может решить один удар. И потом я дрался уже гораздо умнее. Не проиграв тот бой, возможно, я бы и не стал чемпионом UFC. Неизвестно, как бы все могло сложиться без того поражения»

На счету Махачева 27 побед и одно поражение, которое он потерпел на турнире UFC в октябре 2015 года нокаутом в первом раунде от Адриано Мартинса.