Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев рассказал, как единственное поражение в смешанных единоборствах повлияло на его дальнейшую карьеру.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Я прошел испытание и проверку.  В преддверии того поединка с Мартинсом у меня вообще не было никакого плана.  Просто думал, что задавлю соперника.  Но тогда Бог дал понять, что я далеко не лучший боец в мире.  Поражение — это Божий дар.  Проиграв тот бой, я стал совершенно другим бойцом.  Я понял, что в смешанных единоборствах исходи встречи может решить один удар.  И потом я дрался уже гораздо умнее.  Не проиграв тот бой, возможно, я бы и не стал чемпионом UFC.  Неизвестно, как бы все могло сложиться без того поражения»

На счету Махачева 27 побед и одно поражение, которое он потерпел на турнире UFC в октябре 2015 года нокаутом в первом раунде от Адриано Мартинса.