Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси намерен во второй раз подраться с Хамзатом Чимаевым на UFC 327 12 апреля.

Дрикус Дю Плесси и Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Нам нужно кое-что исправить. Но, как я уже сказал, я буду готов к апрелю. Я бы хотел попасть на апрельский турнир в Майами. Соперника пока нет, но я готов снова выйти в клетку и вернуть свой пояс. Конечно, я бы хотел, чтобы моим соперником стал Хамзат, и тогда я бы реабилитировался за то поражение. Никаких сюрпризов не будет, он будет драться так, как привык, и, если он попытается что-то изменить, это будет ужасный вечер для него»

Первый бой Чимаева и Дю Плесси состоялся в августе прошлого года. Тогда Хамзат одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.