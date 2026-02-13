Экс-претендент на титул UFC в легкой весовой категории Нейт Диас поразмышлял о своих шансах в гипотетическом поединке за титул BMF против Макса Холлоуэя.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

«Шансы Макса на победу в поединке с Оливейрой на UFC 326 высоки. Да, в этом поединке должен победить Макс, и я его очень уважаю. Возможно, это грубо с моей стороны, но потом я его уделаю в Белом доме»

О возможном возвращении Нейта в UFC высказался глава промоушена Дана Уайт заявивший, что двери для американца остаются открытыми:

«Это всегда будет дом Нейта. Он вырос здесь, провел несколько своих самых значимых боев. Мы любим этого парня. Не знаю, будет ли Диас драться в будущем, но UFC всегда будет его домом. Посмотрим, что будет дальше», — сказал президент UFC.