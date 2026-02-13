Бывший чемпион UFC в категории до 61 кг Алджамейн Стерлинг рассказал, какие коррективы должен внести Мераб Двалишвили в третьем бою с Петром Яно м.

Петр Ян и Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Я думаю, ему нужно вернуться к тому, чтобы просто быть самим собой. В первом бою с Яном и во всех остальных Мераб делал следующее: немного кружил по октагону, подстраивался под темп, выбирал время, а потом навязывал свою игру.

Когда он в первый раз дрался с Петром Яном, то перевел его в течение первых 10–15 секунд. В этот раз они около трех минут обменивались джебами и ударами по корпусу. Не знаю, почему так вышло.

Мы с Мерабом говорили об этом. Нужно с самого начала задать свой темп, как в первом бою. Необходимо внести эти небольшие коррективы, наносить удары, когда нужно, но при этом помнить о сильных сторонах Петра Яна»

Петр Ян в декабре победил Двалишвили в реванше по очкам и забрал у него титул UFC в легчайшем весе. Трилогия может состояться в июле.