Спортивный инсайдер Майк Коппингер в своих соцсетях разместил анонс поединка между двумя экс-чемпионами мира по боксу Тимом Цзю и Эрролом Спенсом на лето. Точная дата и место пока неизвестны.

Тим Цзю globallookpress.com

Эррол ранее был обладателем трех титулов в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и IBF. При этом он не дрался уже 3 года.

В июле 2023 года американец проиграл техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. То поражение стало для Эррола первым в карьере за 29 боев.

Тим Цзю провел на ринге также 29 поединков. В его активе 26 побед и 3 поражения. В предыдущей встрече австралийский боксер с российскими корнями одолел по очкам Энтони Веласкеса.