По информации портала BoxingScene, Верджил Ортис и Джарон Эннис близки к подписанию контракта на апрель на турнире в Лас-Вегасе.

Джарон Эннис (слева) globallookpress.com

Их поединок должен стать претендентским по версии WBA в рамках первого среднего веса. Сейчас чемпионом мира по боксу по этой линии является Ксандер Заяс.

Напомним, что Ортис и Эннис еще ни разу не потерпели ни единого поражения на профессиональном ринге. Джарон ранее был чемпионом мира в полусреднем дивизионе, но решил подняться на категорию выше.

Верджил является обладателем временного титула WBC в первом среднем весе. Ранее он победил Эриксона Любина, Исраила Мадримова и Сергея Богачука.