Легендарный боец ММА Даниэль Кормье высказался по поводу того, что в UFC сейчас нет чемпионов из США среди мужчин.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Самая большая проблема — это американцы, потому что у нас нет ни одного американца не только в топ-10 в тяжелом весе, но и в топ-10 в ряде других дивизионов.

Единственный пояс, который у нас есть среди мужчин — временный титул Джастина Гейджи в легком весе. Но мы это исправим, просто начнем тренировать борцов.

Думаю, что если Джон Джонс будет драться, то у нас больше шансов увидеть его бой с Алексом Перейрой в весовой категории до 93 кг в Белом доме. Джонс неплох и в тяжелом весе.

И все же лучше всего он проявляет себя в весовой категории до 93 кг. Он стал крупнее, но, думаю, все еще сможет согнать вес, если потребуется», — отметил Кормье.