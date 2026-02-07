Представитель топ-10 полусреднего веса UFC Шон Брэди призвал руководство промоушена исключить из рейтинга их дивизиона трижды бывшего претендента на титул Колби Ковингтона.

Шон Брэди globallookpress.com

«Как Колби Ковингтон до сих пор находится в рейтинге? Он не выигрывал с 2022 года. При этом он все еще в рейтинге. Это безумие. Я не понимаю, как так вышло. В этом году ему исполнится 38. Он не дрался с 2024 года после проигрыша Бакли. Он больше не выигрывал ни одного боя с 2022 года, представляете? И то, его последняя победа была над Хорхе Масвидалем. Так что уберите Ковингтона из рейтинга»

Ковингтон занимает 13-ю строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Сейчас он идет на серии из двух поражений подряд от Хоакина Бакли и Леона Эдвардса.