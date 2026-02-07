Представитель топ-10 полусреднего веса UFC Шон Брэди призвал руководство промоушена исключить из рейтинга их дивизиона трижды бывшего претендента на титул Колби Ковингтона.

Шон Брэди
Шон Брэди globallookpress.com

«Как Колби Ковингтон до сих пор находится в рейтинге?  Он не выигрывал с 2022 года.  При этом он все еще в рейтинге.  Это безумие.  Я не понимаю, как так вышло.  В этом году ему исполнится 38.  Он не дрался с 2024 года после проигрыша Бакли.  Он больше не выигрывал ни одного боя с 2022 года, представляете?  И то, его последняя победа была над Хорхе Масвидалем.  Так что уберите Ковингтона из рейтинга»

Ковингтон занимает 13-ю строчку в рейтинге полусреднего веса UFC.  Сейчас он идет на серии из двух поражений подряд от Хоакина Бакли и Леона Эдвардса.