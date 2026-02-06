Непобежденный американский боксер Девин Хэйни, чемпион мира в полусреднем весе, назвал его потенциальный поединок с Шакуром Стивенсоном самым громким событием ближайших лет.

Девин Хэйни globallookpress.com

«Бой между мной и Стивенсоном — самая громка вывеска в боксе. Но сначала я хочу, чтобы он подрался с Кейшоном Дэвисом. Сначала младший брат, потом старший»

27-летний Хейни провел 33 боя в профессиональной карьере. Он потерпел одно поражение. Однако после того, как Райан Гарсия был пойман на допинге, тот проигрыш аннулировали.

Шакур Стивенсон также еще никому не проигрывал на ринге. На его счету 25 побед. В последнем поединке он одолел по очкам Теофимо Лопеса и взял титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO.