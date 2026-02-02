Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт заявил, что он обрадовался поражению своего конкурента по дивизиону Дэна Хукера от Бенуа Сен-Дени.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Приятно видеть, как Дэна нокаутировали после того, что он нес про меня. Наверное, ему понравилось, что я проиграл на прошлой неделе. Для него это был повод для ненависти к целому поколению. А мне очень понравилось выступление Бенуа Сен-Дени в прошедшем поединке. Я считаю его отличным спортсменом, и мне нравится его стиль боя. Я надеюсь, что у него все получится, но, если он станет следующим моим соперником, я легко разобью его»

На UFC 325 Хукер проиграл Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде. Ранее у Дэна был конфликт с Пимблеттом.