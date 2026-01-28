Второй номер рейтинга полулегкого веса UFC Диего Лопес рассказал, что думает о недовольстве фанатов насчет его реванша с Александром Волкановски за титул чемпиона.

Диего Лопес globallookpress.com

«Фанаты никогда не будут полностью довольны чем-либо. Если бы титульник получил Лерона Мерфи, люди бы сказали, что он этого не заслуживает, потому как победил парня, который не выступал в UFC и не был в рейтинге. Дай бой Евлоеву, и они скажут, что Мовсар не дрался целый год, отказался от многих боев и никого не нокаутировал. Люди будут критиковать его в другой манере. Если бы UFC отдали этот бой Яиру Родригесу, жалоб не уменьшилось бы»

Реванш Лопес с Волкановски пройдет на турнире UFC 325 1 февраля. В первом бою весной прошлого года Диего проиграл единогласным решением судей.