Второй номер рейтинга полулегкого веса UFC Диего Лопес рассказал, что думает о недовольстве фанатов насчет его реванша с Александром Волкановски за титул чемпиона.

Диего Лопес
Диего Лопес globallookpress.com

«Фанаты никогда не будут полностью довольны чем-либо.  Если бы титульник получил Лерона Мерфи, люди бы сказали, что он этого не заслуживает, потому как победил парня, который не выступал в UFC и не был в рейтинге.  Дай бой Евлоеву, и они скажут, что Мовсар не дрался целый год, отказался от многих боев и никого не нокаутировал.  Люди будут критиковать его в другой манере.  Если бы UFC отдали этот бой Яиру Родригесу, жалоб не уменьшилось бы»

Реванш Лопес с Волкановски пройдет на турнире UFC 325 1 февраля.  В первом бою весной прошлого года Диего проиграл единогласным решением судей.