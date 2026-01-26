Трижды бывший претендент на титул UFC в легкой весовой категории Дастин Порье готов возобновить карьеру ради третьего поединка с Джастином Гейджи.

Об этом «Бриллиант» заявил в соцсетях написав: «Я готов вернуться еще на один бой.  Устроим трилогию с Джастином Гейджи».

Напомним, что Порье завершил карьеру летом прошлого года.  Тогда он уступил единогласным решением судей Максу Холлоуэю.  До этого американец потерпел поражение сабмишном в пятом раунде от Ислама Махачева.

В противостоянии с Гейджи у Порье счет 1-1.  В первом поединке Дастин выиграл техническим нокаутом.  Во втором проиграл досрочно, пропустив хай-кик в голову во втором раунде.