Трижды бывший претендент на титул UFC в легкой весовой категории Дастин Порье готов возобновить карьеру ради третьего поединка с Джастином Гейджи.

Дастин Порье globallookpress.com

Об этом «Бриллиант» заявил в соцсетях написав: «Я готов вернуться еще на один бой. Устроим трилогию с Джастином Гейджи».

Напомним, что Порье завершил карьеру летом прошлого года. Тогда он уступил единогласным решением судей Максу Холлоуэю. До этого американец потерпел поражение сабмишном в пятом раунде от Ислама Махачева.

В противостоянии с Гейджи у Порье счет 1-1. В первом поединке Дастин выиграл техническим нокаутом. Во втором проиграл досрочно, пропустив хай-кик в голову во втором раунде.