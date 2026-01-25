В рамках предварительного карда турнира UFC 324 Никита Крылов в полутяжелом весе одолел Модестаса Букаускаса. Российский боец нокаутировал своего оппонента в самой концовке третьего раунда.

Никита Крылов globallookpress.com

Сначала Крылов донес до головы соперника два боковых удара, а затем добил его на настиле. Судья остановил встречу на отметке в 4 минуты и 54 секунды.

Таким образом, Никита сохранил за собой 13-ю строчку в рейтинге весовой категории до 93 кг. Ранее Крылов потерпел 2 поражения подряд нокаутом в первом раунде от Богдана Гуськова и Доминика Рейеса.

Букаускас в преддверии данного противостояния шел на серии из четырех выигранных поединков в полутяжелом дивизионе.