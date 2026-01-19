Именитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор в феврале начнет переговоры с UFC о новом контракте.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Сейчас я готовлюсь к бою в Белом доме. Я точно буду там. В феврале я буду вести переговоры с Ultimate Fighting Championship. Мне очень интересно принять в них участие.

Они заключили новую сделку с Paramount на сумму в 7,7 миллиардов долларов. Таким образом, компания увеличила свою прибыль в четыре раза, и мой контракт, по сути, сейчас недействителен, потому что больше нет платных трансляций, а мой прежний контракт был основан на продажах PPV.

Я самый прибыльный боец в эпоху платных трансляций за все время. Теперь мне должны предложить новый контракт. Так что в феврале мы начнем переговоры, и мне очень интересно, как они пройдут», — добавил Макгрегор, в последний раз дравшийся в UFC 5 лет назад.