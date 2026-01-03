Представитель топ-5 легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг назвал свои стороны, которые помогут ему победить бывшего чемпиона категории Шона О’Мэлли.

«В этом году я уделял больше внимания борьбе. Я ездил в Сан-Диего, чтобы тренироваться с Джастином Флоресом, тренирующим бойцов навыкам дзюдо, так что я узнал кое-что новое. Я чувствую себя отлично. Мне кажется, я приближаюсь к своему пику. Этот бой очень важен для меня, потому что победа над Шоном большое достижение. Это большая возможность для меня. Я намерен победить Шона, потому как сейчас нахожусь всего в одном шаге от титульного боя»

Бой Ядонга и О’Мэлли состоится на турнире UFC 324 25 января. К этой встрече Сонг подходит после победы техническим решением над Генри Сехудо.