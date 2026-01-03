Американский боец ММА Деррик Льюис назвал себя лучшим тяжеловесом UFC на сегодняшний день и считает, что в ростере нет того, кто способен его одолеть.

Деррик Льюис globallookpress.com

«Я уже говорил это раньше, но было нужно разобраться, почему я проигрывал восходящим звездам. Сейчас для меня это очень важно. Я хочу продолжить победную серию. Прежде чем начать эту победную серию, я сказал себе: я больше не проиграю. Сейчас нет такого бойца, кто сможет меня одолеть»

Льюис идет на серии из двух выигранных боев. В 2025 году он нокаутировал представителей Бразилии Родриго Насименто и Таллисона Тейшейру.

На UFC 324 25 января «Черный зверь» встретится с шестым номером рейтинга тяжелого дивизиона Вальдо Кортес-Акостой.