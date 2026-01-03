Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Марио Баутиста заинтересован в пятираундовом реванше с Умаром Нурмагомедовым, заявив, что в более затяжном поединке у него куда больше шансов на победу.

Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Реванш в пятираундовом формате сыграл бы мне на руку.  Это абсолютно другая подготовка, разные тренировочные лагери и в таком поединке у меня куда больше шансов.  После первого боя мне говорили: ты так измотал Умара, что у него просто не было сил давать интервью.  Люди явно заинтересованы увидеть четвертый и пятый раунды.  Мне и самому хочется узнать, а что было бы дальше?  »

Первый бой Умара и Марио состоялся в октябре 2025 года.  Тогда по итогам трех раундов россиянин победил единогласным решением судей, сохранив за собой вторую строчку в рейтинге.  Баутиста после поражения остался на восьмом месте.