Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг раскритиковал организаторов боя Джейка Пола и Энтони Джошуа, аргументировав тем, что у блогера изначально не было ни единого шанса против профессионального боксера.

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

«Когда я смотрел бой, то думал только об одном: где же границы дозволенного? У нас есть боксер олимпийского уровня, высококлассный боец мирового класса Энтони Джошуа, который ведет себя так, будто играет с едой, а люди сидят и смотрят, как он это делает.

Я считаю, что парень его уровня, уровня Энтони Джошуа в боксе, с его опытом борьбы с другими бойцами мирового уровня не должен драться в таких поединках.

Мы видели, как он сражается с лучшими, и тут появляется блогер Джейк Пол, который только начал заниматься боксом. Он довольно опытен для своего уровня, но не для уровня профессионального тяжеловеса», — добавил Стерлинг.