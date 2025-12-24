Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что получит реванш с Петром Яном в случае победы над Сонгом Ядонгом и обойдет Мераба Двалишвили в титульной гонке.

Петр Ян globallookpress.com

«Когда Петр победил Мераба, я вышел на совершенно новый уровень, как будто переключился на что-то другое, и почувствовал голод. Я собираюсь выйти и победить Сонга Ядонга, а потом мы с Петром подеремся в Белом доме.

Я просто не вижу другого варианта. Люди сейчас говорят: Шон, ты потерпел два поражения, мы не хотим видеть этот бой. Скажите мне это 25 января, после того как я проведу мастер-класс. Это может быть 15-минутная показательная тренировка, а может быть нокаут, но скажите мне это 25 января.

Да и кого еще UFC собираются пригласить в Белый дом? Перейры не будет, Илии Топурии тоже, с Конором Макгрегором ничего непонятно, Джон Джонс, предположительно, не будет там», — высказался О’Мэлли.