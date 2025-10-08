Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что кроме него больше никто не победит нынешнего обладателя титула Мераба Двалишвили.

«Я не думаю, что кто-то сможет его победить. Я правда считаю, что я единственный. Мне неприятно это говорить, но я единственный, кто может его победить. Дайте мне шанс попасть в Белый дом. Нет, я должен выйти и одержать несколько побед, но да, я не думаю, что кто-то сможет победить Мераба в ближайшее время. Его нужно вырубить, нокаутировать, усыпить, чтобы победить, и я не вижу никого, кроме себя, кто мог бы это сделать»

Ранее Шон уже дважды проиграл Мерабу. В первом бою грузин выиграл по очкам, а в ответном противостоянии удушающим приемом во втором раунде.