Завершился главный бой на UFC 320. В рамках титульного противостояния в полутяжелом весе в реванше Алекс Перейра нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева.

Алекс Перейра globallookpress.com

Бразилец с первых секунд пошел вперед, попал правым хуком в голову соперника и потряс его. Анкалаев попытался провести тейкдаун, однако Алекс заблокировал проход в ноги.

Далее Перейра оказался сверху в партере, нанес ряд добивающих попаданий локтями и финишировал Магомеда. Таким образом, бразилец одержал победу техническим нокаутом.

Алекс реабилитировался за первый поединок с Анкалаевым в марте. Тогда он уступил единогласным решением судей, впервые проиграв в полутяжелом весе.