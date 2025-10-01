Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье, недавно завершивший профессиональную карьеру, рассказал, при каком условии готов вернуться к боям.

Дастин Порье (справа) globallookpress.com

«12 раундов в боксером бою, я и Нейт. Я бы согласился. Я бы согласился еще на один бой, только на один бой. Мне даже никуда не пришлось ехать. Но я так останусь на пенсии. А все потому, что Нейт — тот, кто сбежал от этого боя»

Летом этого года Порье проиграл свой последний поединок в карьере, уступив в трилогии Максу Холлоуэю единогласным решением судей. За 5 раундов «Бриллиант» дважды побывал в нокдауне.

До этого в июне 2024 года Дастин также проиграл в титульном противостоянии в легком весе Исламу Махачеву. Тогда россиянин одолел Порье сабмишном в пятом раунде.