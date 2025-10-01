Действующий чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Магомед Анкалаев высказался о возможном переходе в тяжелый дивизион в ближайшем будущем.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

«Переход в тяжелый вес был в моих планах. Я легко набираю до 110 кг, так что подняться выше вполне реально. Возможно, проведу в полутяжелом дивизионе еще два боя, а затем поднимусь выше»

Напомним, что на 5 октября на UFC 320 у Магомеда запланирована первая защита титула в категории до 93 кг против Алекса Перейры в рамках ответного поединка.

Россиянин выиграл у бразильца в марте этого года единогласным решением судей. Анкалаев никому не проигрывает на протяжении 13 боев с момента дебюта в UFC в 2018 году.