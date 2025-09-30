Рэй Лонго, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили, рассказал, в чем заключается единственный шанс Кори Сэндхагена на победу в бою с грузином на UFC 320.

Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Я всегда был большим поклонником Сандхагена, с самого первого дня.  Мне нравится его настрой.  Мне нравится его подход ко всему.  Сандхаген опасен, и вы знаете, что это его единственный шанс.  Очевидно, нельзя недооценивать такого парня, как Сандхаген.  Я думаю, у него есть только один способ победить Мераба: ему нужно замедлить несущийся на него товарный поезд.  Еще раз отмечеу, Сандхаген невероятно талантлив»

Напомним, что в январе Двалишвили одержал победу по очкам над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311, а затем задушил Шона О'Мэлли в их реванше на UFC 316 в июне.