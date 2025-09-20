Бой Кортес-Акосты и Делии пополнил кард турнира UFC Vegas 110

Вальдо Кортес-Акоста (справа) Фото: globallookpress.com
Их встреча пройдет на турнире UFC Vegas 110 1 ноября в формате трех раундов. Делия свой предыдущий поединок выиграл нокаутом менее, чем за 5 минут у Марчина Тыбуры.
После той победы представитель Хорватии потеснил польского ветерана с десятой строчки в рейтинге тяжеловесов. Кортес-Акоста сейчас занимает шестую позицию.
В августе на турнире в Шанхае Вальдо проиграл единогласным решением судей Сергею Павловичу. Это поражение стало для доминиканца первым за 5 последних боев в лиге.