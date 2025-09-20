Диллашоу: Дю Плесси великий чемпион, но Чимаев выставил его дилетантом

Именитый ветеран ММАзаявил, чтов бою сбыл похож на дилетанта.

«Выступление Хамзата было просто потрясающим. Этот парень был великолепен. По сравнению с ним Дрикус выглядел, как боец-любитель. То, что он смог уложить его на лопатки за первую минуту и распять его, было безумием. И то, что он продолжал делать это раунд за раундом, было будто немного неправдоподобно.

Я ожидал, что Хамзат выиграет бой, но не думал, что победа будет такой безоговорочной. Я знаю, что Дю Плесси великий чемпион, но Хамзат просто выставил его дилетантом.

Он быстрый. Он очень быстро сближается. Во всех его боях он в первые 30 секунд уже атакует. Он атакует, даже не нанося ударов. Дрикус был отличным чемпионом, но Чимаев намного лучше, раз он может атаковать с такого расстояния и все равно провести удачный тейкдаун», — добавил Диллашоу.