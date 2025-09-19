Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян считает, что Пэдди Пимблетт подерется с Илией Топурией за титул в легком весе раньше Джастина Гейджи.

Арман Царукян globallookpress.com

«Нет, Гейджи не будет драться с Топурией. Это мое мнение.UFC может делать все, что захочет.UFC может даже поставить Топурию против дебютанта. Но я думаю, что Пимблетт быстрее получит титульник с Топурией, чем Гейджи. Если Ислам Махачев выиграет титул в полусреднем весе, Топурия перейдет в категорию до 170 фунтов и в попытке стать трехкратным чемпионом. Нет, он не захочет драться со мной, потому что может заработать больше, сражаясь с Исламом, и у него есть шанс стать первым в истории трехкратным чемпионом и заработать большие деньги»

Топурия в последнем бою нокаутировал в первом раунде Чарльза Оливейру в битве за вакантный титул в легком весе. Илия выиграл в своей карьере все 17 поединков и не потерпел ни единого поражения.