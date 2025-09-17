ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 09:15
    • «Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»
  • 08:29
    • «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист
  • 07:40
    • Моуринью может возглавить «Бенфику»
  • 10:42
    • Клубы НХЛ обращаются к «Миннесоте» по поводу перехода Капризова
    Все новости спорта

    Бой «Канело» и Кроуфорда набрал рекордные 41 млн просмотров

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
    Боксерский бой Сауля «Канело» Альвареса и Теренса Кроуфорда за звание абсолютного чемпиона стал рекордным по количеству просмотров среди титульных противостояний.

    Теренс Кроуфорд против Сауля Альвареса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теренс Кроуфорд против Сауля Альвареса

    По данным Netflix, за их поединком наблюдали более 41 миллиона зрителей, о чем представители платформы сделали официальное заявление.

    «Более 41 миллиона зрителей по всему миру посмотрели бой Альвареса и Кроуфорда на Netflix, что сделало его самым популярным мужским титульным боксерским поединком в этом столетии»

    Напомним, что Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей над «Канело» и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. У Теренса 42 выигрыша и ни единого поражения в карьере.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Краснодар» обрежет крылья хозяевам
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры