Бой «Канело» и Кроуфорда набрал рекордные 41 млн просмотров

Боксерский бойза звание абсолютного чемпиона стал рекордным по количеству просмотров среди титульных противостояний.

По данным Netflix, за их поединком наблюдали более 41 миллиона зрителей, о чем представители платформы сделали официальное заявление.

«Более 41 миллиона зрителей по всему миру посмотрели бой Альвареса и Кроуфорда на Netflix, что сделало его самым популярным мужским титульным боксерским поединком в этом столетии»

Напомним, что Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей над «Канело» и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. У Теренса 42 выигрыша и ни единого поражения в карьере.