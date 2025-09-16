Кроуфорд обошел Усика в рейтинге Р4Р, став лучшим боксером планеты

Авторитетный спортивный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий.

После прошедшего турнира в Лас-Вегасе первым номером стал Теренс Кроуфорд, победивший единогласным решением судей Сауля «Канело» Альвареса.

Так «Бад» стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Благодаря победе над «Канело», он объединил все 4 титула во втором среднем весе.

Альварес после поражения опустился на десятую строчку в рейтинге Р4Р. Второе место теперь занимает абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик. Тройку замыкает Наоя Иноуэ.