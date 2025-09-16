ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игорь ЧугайновИгорь Чугайнов: Приход Смертина в свое время кардинально преобразил игру «Локомотива»
  • 15:50
    • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбурга» против «Рубина»
  • 12:27
    • «Спартак» обратился в ЭСК по трем спорным эпизодам матча с «Динамо»
  • 15:56
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиги чемпионов
  • 14:57
    • Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов
  • 12:47
    • В «Динамо» заявили, что Гладышев не сыграет в сентябре
    Все новости спорта

    Кроуфорд обошел Усика в рейтинге Р4Р, став лучшим боксером планеты

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Александр Усик
    Авторитетный спортивный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий.

    Теренс Кроуфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теренс Кроуфорд

    После прошедшего турнира в Лас-Вегасе первым номером стал Теренс Кроуфорд, победивший единогласным решением судей Сауля «Канело» Альвареса.

    Так «Бад» стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Благодаря победе над «Канело», он объединил все 4 титула во втором среднем весе.

    Альварес после поражения опустился на десятую строчку в рейтинге Р4Р. Второе место теперь занимает абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик. Тройку замыкает Наоя Иноуэ.

  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Столичное дерби разочарует в контексте результативности
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Играть
    3.56
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
