«Канело»: Кроуфорд намного лучше Мейвезера

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе заявил , чтосильнее

«Я думаю, что Кроуфорд намного лучше Флойда Мейвезера»

14 сентября «Канело» проиграл Кроуфорду единогласным решением судей, после чего лишился всех поясов в категории до 76 кг. Напомним, что в 2013 году мексиканец аналогичным образом проиграл Флойду Мейвезеру.

Кроуфорд стал первым в истории тройным абсолютным чемпионом мира по боксу. Ранее он объединял все 4 титулы в первом полусреднем весе и в полусреднем дивизионе.

Как и Мейвезер, Теренс в карьере не потерпел ни единого поражения. В активе «Бада» 42 выигранных поединка. На счету Флойда было 50 побед.