    «Канело»: Кроуфорд намного лучше Мейвезера

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес заявил, что Теренс Кроуфорд сильнее Флойда Мейвезера.

    Теренс Кроуфорд
    Теренс Кроуфорд

    «Я думаю, что Кроуфорд намного лучше Флойда Мейвезера»

    14 сентября «Канело» проиграл Кроуфорду единогласным решением судей, после чего лишился всех поясов в категории до 76 кг. Напомним, что в 2013 году мексиканец аналогичным образом проиграл Флойду Мейвезеру.

    Кроуфорд стал первым в истории тройным абсолютным чемпионом мира по боксу. Ранее он объединял все 4 титулы в первом полусреднем весе и в полусреднем дивизионе.

    Как и Мейвезер, Теренс в карьере не потерпел ни единого поражения. В активе «Бада» 42 выигранных поединка. На счету Флойда было 50 побед.

