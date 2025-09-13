Гастелум вошел число рекордсменов UFC по количеству проваленных весогонок

Келвин Гастелум (справа) Фото: globallookpress.com
В преддверии поединка на UFC Noche с Дастином Штольцфусом американец не сумел уложиться в лимит среднего дивизиона (84 кг), превысив его на 2,3 кг.
Для Гастелума это уже четвертый подобный прецедент за все время его выступлений в промоушене. В связи провальной весогонки Келвин оштрафован на 35% от гонорара за бой.
Эти деньги станут дополнительной частью заработка его соперника Дастина Штольцфуса. Напомним, что в активе Гастелума 20 побед и 10 поражений в ММА.