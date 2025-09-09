ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник
    Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
    «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
    После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
    Клуб «Химки» был признан банкротом
    «Палмейрас» летом хочет купить Барко
    Перейра пригласил Стрикленда для подготовки к реваншу с Анкалаевым

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Сборная России Алекс Перейра Магомед Анкалаев Мераб Двалишвили Кори Сэндхаген
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом и среднем дивизионах Алекс Перейра пригласил в свой тренировочный лагерь экс-соперника Шона Стрикленда.

    Американец уже присоединился к команде «Поатана» и стал одним из его спарринг-партнеров в преддверии подготовки к реваншу за титул в весе до 93 кг Магомедом Анкалаевым.

    Первый бой Перейры против россиянина состоялся 9 марта. Тогда встреча продлилась все 5 раундов. Магомед выиграл единогласным решением судей, став новым чемпионом UFC.

    Ответный поединок Анкалаева против Перейры состоится на турнире UFC 321 в начале октября и станет главным событием вечера. В со-главном бою Мераб Двалишвили подерется с Кори Сэндхагеном.

