Перейра пригласил Стрикленда для подготовки к реваншу с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и среднем дивизионахпригласил в свой тренировочный лагерь экс-соперника

Американец уже присоединился к команде «Поатана» и стал одним из его спарринг-партнеров в преддверии подготовки к реваншу за титул в весе до 93 кг Магомедом Анкалаевым.

Первый бой Перейры против россиянина состоялся 9 марта. Тогда встреча продлилась все 5 раундов. Магомед выиграл единогласным решением судей, став новым чемпионом UFC.

Ответный поединок Анкалаева против Перейры состоится на турнире UFC 321 в начале октября и станет главным событием вечера. В со-главном бою Мераб Двалишвили подерется с Кори Сэндхагеном.