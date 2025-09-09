Перейра пригласил Стрикленда для подготовки к реваншу с Анкалаевым

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
Американец уже присоединился к команде «Поатана» и стал одним из его спарринг-партнеров в преддверии подготовки к реваншу за титул в весе до 93 кг Магомедом Анкалаевым.
Первый бой Перейры против россиянина состоялся 9 марта. Тогда встреча продлилась все 5 раундов. Магомед выиграл единогласным решением судей, став новым чемпионом UFC.
Ответный поединок Анкалаева против Перейры состоится на турнире UFC 321 в начале октября и станет главным событием вечера. В со-главном бою Мераб Двалишвили подерется с Кори Сэндхагеном.