    Роберт МореноМорено в «Сочи»: сгорел на работе. Сможет ли Осинькин оставить южан в РПЛ?
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 15:14
    • «Сочи» подписал контракт с защитником Неманьей Стоичем
  • 14:13
    • Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера «Сочи»
  • 12:35
    • «Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Тренер Маддалены: Топурия карлик, пускай, остается в легком весе

    Бои ММА UFC Джек Маддалена Илия Топурия Сборная России Ислам Махачев
    Тренер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Маддалены высказался о возможном поединке своего подопечного против обладателя титула в легком дивизионе Илии Топурии.

    Джек Маддалена
    Джек Маддалена

    «Он карлик. Ему нужно оставаться там, где он есть. Для него будет очень плохим решением выйти и сразиться с Джеком. Топурия просто карлик, а Джек немного крупнее.

    На самом деле, Топурия один из моих любимых бойцов, потому что, на мой взгляд, он дерется как Джек. Они очень похожи, но я не думаю, что ему стоит переходить в другую весовую категорию и драться с Маддаленой.

    Но это его дело. Если он хочет это сделать, то это его право. Я уважаю его выбор и думаю, что Илия скоро достигнет того же уровня, что и Ислам, когда он сможет делать все, что захочет, потому что его невозможно остановить», — добавил Бен Викерс.

