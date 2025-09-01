Тренер Маддалены: Топурия карлик, пускай, остается в легком весе

Тренер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе высказался о возможном поединке своего подопечного против обладателя титула в легком дивизионе

«Он карлик. Ему нужно оставаться там, где он есть. Для него будет очень плохим решением выйти и сразиться с Джеком. Топурия просто карлик, а Джек немного крупнее.

На самом деле, Топурия один из моих любимых бойцов, потому что, на мой взгляд, он дерется как Джек. Они очень похожи, но я не думаю, что ему стоит переходить в другую весовую категорию и драться с Маддаленой.

Но это его дело. Если он хочет это сделать, то это его право. Я уважаю его выбор и думаю, что Илия скоро достигнет того же уровня, что и Ислам, когда он сможет делать все, что захочет, потому что его невозможно остановить», — добавил Бен Викерс.