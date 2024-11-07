Экс-чемпион ONE Де Риддер заинтересован в бою с непобежденным Бо Никалом

Бывший чемпион ONE, недавно подписавший контракт с UFC, заинтересован в поединке с непобежденным средневесом

Голландец недавно подписал контракт с лигой Даны Уайта, где дебютирует на грядущем турнире в Лас-Вегасе в воскресенье. В рамках со-главного события вечера он подерется против Джеральда Миршерта.

Ди Риддер одержал 6 побед и потерпел 2 поражения за 8 последних поединков в смешанных единоборствах. Оба раза он проиграл россиянину Анатолию Малыхину.

Никал ранее выиграл в ММА все 6 поединков, и 3 предыдущие победы, причем все досрочные, были добыты в UFC. На 309-м номерном турнире Бо подерется против Пола Крейга.