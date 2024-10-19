Эрнандез о Дю Плесси: Мой стиль идеально подходит для победы над ним

Топовый боец среднего дивизиона UFC назвал себя тем, кто отберет пояс у действующего чемпиона их категории

«Это один из тех боев, в которых я вижу "Бой вечера", потому что мы оба крутые парни. Мы оба можем нанести удар, и мы оба жестоки, понимаете, о чем я? Так что я воодушевлен этим боем. Это будет очень серьезное испытание, и я с нетерпением жду возможности показать вам, ребята, как я это делаю. Я думаю, что мой стиль идеально подходит для победы над ним. Мне просто нужно держать руки поднятыми и не попадаться на безумные трюки»

Эрнандез ранее выиграл 5 боев кряду в UFC. Сейчас он занимает 13-ю строчку в рейтинге. Дю Плесси является обладателем самой длинной победной серии в среднем весе. У него 8 побед в UFC без поражений.