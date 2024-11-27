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    • Ги Буше станет тренером «Авангарда»
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    Ги Буше станет тренером «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Новым главным тренером омского «Авангарда» станет канадец Ги Буше, сообщает официальный сайт клуба.

    Ги Буше
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    Ги Буше

    53-летний специалист прилетит в Омск в первой половине декабря и сменит Сергея Звягина в качестве наставника «Авангарда».

    До появления канадца Звягин продолжит возглавлять омичей. С Буше заключен контракт до конца сезона-2025/2026.

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    • Буше работал с разными командами в лигах QMJHL и QMAAA, был главным тренером клуба AHL «Гамильтон Бульдогз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2011-2013), швейцарского «Берна», «Оттавы Сенаторз» (2016 — 2019). В сезоне-2023/2024 трудился ассистентом в «Торонто Мэйпл Лифс».

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