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    Рахмонов подерется за временный пояс с Иэном Гэрри на UFC 310

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    В команде Шавката Рахмонова сообщили об организации поединка с ирландским бойцом Иэном Гэрри на турнире UFC 310, 7 декабря.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    Их противостояние станет главным событием вечера, а на кону будет стоять временный титул в полусреднем весе. Изначально Рахмонов должен был драться с действующим чемпионом Белалом Мухаммадом.

    Однако американец получил травму ноги и снялся с поединка. Рахмонов на текущий момент занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC.

    Иэн идет седьмым в рейтинге. Ранее он одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа. Напомним, что Гэрри и Рахмонов еще не потерпели ни единого поражения в смешанных единоборствах.

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