Рахмонов подерется за временный пояс с Иэном Гэрри на UFC 310

Шавкат Рахмонов Фото: globallookpress.com
Их противостояние станет главным событием вечера, а на кону будет стоять временный титул в полусреднем весе. Изначально Рахмонов должен был драться с действующим чемпионом Белалом Мухаммадом.
Однако американец получил травму ноги и снялся с поединка. Рахмонов на текущий момент занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC.
Иэн идет седьмым в рейтинге. Ранее он одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа. Напомним, что Гэрри и Рахмонов еще не потерпели ни единого поражения в смешанных единоборствах.