Рахмонов подерется за временный пояс с Иэном Гэрри на UFC 310

В командесообщили об организации поединка с ирландским бойцомна турнире UFC 310, 7 декабря.

Их противостояние станет главным событием вечера, а на кону будет стоять временный титул в полусреднем весе. Изначально Рахмонов должен был драться с действующим чемпионом Белалом Мухаммадом.

Однако американец получил травму ноги и снялся с поединка. Рахмонов на текущий момент занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC.

Иэн идет седьмым в рейтинге. Ранее он одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа. Напомним, что Гэрри и Рахмонов еще не потерпели ни единого поражения в смешанных единоборствах.