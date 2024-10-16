Дана Уайт против возвращения Дональда Серроне в UFC

Глава UFCнегативно отреагировал о желании звездного бойца ММАвозобновить карьеру и вернуться в промоушен.

«Я ненавижу такие ситуации. Он ушел на пенсию. Зачем ему это? Что еще нужно доказывать? Если вы хотите зарабатывать деньги, давайте придумаем что-нибудь другое. Когда люди уходят на пенсию, они уходят по какой-то причине.

Они уходят на пенсию не просто так — они уходят на пенсию, потому что знают, что все кончено. Я бы предпочел договориться с ним о чем-то другом, найти другой способ. Если дело в деньгах, то он может заняться чем-то другим. Потому что он не собирается драться до конца своих дней, и ему всегда будут нужны деньги»

Дональд Серроне завершил карьеру летом 2022 года на серии из шести поражений подряд. Накануне «Ковбой» объявил о своем желании вернуться в UFC и провести 2 поединка.