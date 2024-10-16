ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеЭпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А
  • 13:50
    • Семак ответил на вопрос о возможном участии Глушенкова в матче с «Акроном»
  • 13:39
    • Барко мог оказаться в «Зените»
  • 13:31
    • Бруней согласен сыграть с Россией, но пока не получил авторизацию от АФК и ФИФА
  • 13:12
    • Стало известно, почему «Спартак» не смог подписать звезду чемпионата Нидерландов
    Все новости спорта

    Дана Уайт против возвращения Дональда Серроне в UFC

    Бои ММА UFC Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт негативно отреагировал о желании звездного бойца ММА Дональда Серроне возобновить карьеру и вернуться в промоушен.

    Дана Уайт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дана Уайт

    «Я ненавижу такие ситуации. Он ушел на пенсию. Зачем ему это? Что еще нужно доказывать? Если вы хотите зарабатывать деньги, давайте придумаем что-нибудь другое. Когда люди уходят на пенсию, они уходят по какой-то причине.

    Они уходят на пенсию не просто так — они уходят на пенсию, потому что знают, что все кончено. Я бы предпочел договориться с ним о чем-то другом, найти другой способ. Если дело в деньгах, то он может заняться чем-то другим. Потому что он не собирается драться до конца своих дней, и ему всегда будут нужны деньги»

    Дональд Серроне завершил карьеру летом 2022 года на серии из шести поражений подряд. Накануне «Ковбой» объявил о своем желании вернуться в UFC и провести 2 поединка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из команд окажется победителем?
  • «Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • У «Барыса» нет шансов обыграть уфимцев
  • «Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Зенит» разгромить «Акрон»?
  • «Акрон» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.54
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Виртанен
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры