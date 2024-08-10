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    Фигередо: Драться с О'Мэлли гораздо легче, чем с Двалишвили и Нурмагомедовым

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Марлон Вера Умар Нурмагомедов Дана Уайт 
    Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо назвал Шона О’Мэлли более легким соперником, чем Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова.

    Дейвисон Фигередо (слева)
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    Дейвисон Фигередо (слева)

    «Я знаю, что эта победа над Верой может вывести меня на титульный бой. Я лучше продаю бои, но я не знаю, что планирует Дана Уайт. О'Мэлли много двигается, и до него трудно дотронуться, но я бы агрессивно действовал ногами против него. Шон хорошо боксирует, но мы не видим в нем никакой силы. Он хорошо боксирует, он наносит много ударов, но мы не видим тех жестких нокаутирующих ударов, которые ранили бы его противников. Было бы сложнее драться с Умаром и Мерабом, но я могу навязать свою игру и стать чемпионом»

    Фигередо сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Марлона Веру.

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