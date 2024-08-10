Фигередо: Драться с О'Мэлли гораздо легче, чем с Двалишвили и Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весеболее легким соперником, чем

«Я знаю, что эта победа над Верой может вывести меня на титульный бой. Я лучше продаю бои, но я не знаю, что планирует Дана Уайт. О'Мэлли много двигается, и до него трудно дотронуться, но я бы агрессивно действовал ногами против него. Шон хорошо боксирует, но мы не видим в нем никакой силы. Он хорошо боксирует, он наносит много ударов, но мы не видим тех жестких нокаутирующих ударов, которые ранили бы его противников. Было бы сложнее драться с Умаром и Мерабом, но я могу навязать свою игру и стать чемпионом»

Фигередо сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Марлона Веру.