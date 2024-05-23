Аскрен не видит у Соннена шансов на победу в боксерском бою с Силвой

Бывший боец UFC и экс-чемпион ONE в полусреднем весе объяснил , почему выбралфаворитом в боксерском поединке с

«Я не знаю, зачем Соннен согласился на этой бой. Чейл, я не знаю, почему ты решил боксировать. По крайней мере, когда я принимал свой боксерский бой, я думал, что Пол отстойный боксер. Я думал, что он действительно плохой боксер. К сожалению для меня, он не так уж плох, и он продолжает быть боксером и выигрывать боксерские поединки. Но зачем Соннену все это. Андерсон — очень хороший ударник с мощным прессингом. У него уже было несколько боксерских поединков и спаррингов с боксерами. Помню, как он побил Хулио Сезара Чавеса»

Соннен и Силва должны встретиться 15 июня в Сан-Паулу. Для Чейла это будет дебют на ринге. Ранее он уже дважды проигрывал Андерсону в UFC в битвах за титул в среднем весе.