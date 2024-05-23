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    Аскрен не видит у Соннена шансов на победу в боксерском бою с Силвой

    Бои ММА UFC ONE FC Бокс Джейк Пол
    Бывший боец UFC и экс-чемпион ONE в полусреднем весе Бен Аскрен объяснил, почему выбрал Андерсона Силву фаворитом в боксерском поединке с Чейлом Сонненом.

    Бен Аскрен
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    Бен Аскрен

    «Я не знаю, зачем Соннен согласился на этой бой. Чейл, я не знаю, почему ты решил боксировать. По крайней мере, когда я принимал свой боксерский бой, я думал, что Пол отстойный боксер. Я думал, что он действительно плохой боксер. К сожалению для меня, он не так уж плох, и он продолжает быть боксером и выигрывать боксерские поединки. Но зачем Соннену все это. Андерсон — очень хороший ударник с мощным прессингом. У него уже было несколько боксерских поединков и спаррингов с боксерами. Помню, как он побил Хулио Сезара Чавеса»

    Соннен и Силва должны встретиться 15 июня в Сан-Паулу. Для Чейла это будет дебют на ринге. Ранее он уже дважды проигрывал Андерсону в UFC в битвах за титул в среднем весе.

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