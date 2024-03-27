Экс-чемпион UFC Вайдман ответил на вопрос о завершении карьеры после боя с Силвой

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории рассказал , отчего зависит его решение продолжить или закончить карьеру после боя сна турнире в Атлантик-Сити 31 марта.

«На самом деле, я не стану смотреть на результат этого боя, чтобы принимать решение, будет ли он для меня последним или нет. Если мое тело выдержит этот лагерь, и я не буду чувствовать себя несчастным и уставшим во время поединка, я продолжу драться. Мне это нравится больше всего на свете. Знаю, что у меня это действительно здорово получается, и я могу сделать еще кое-что важное в этом спорте. Но это зависит от того, справится ли мое тело с этими нагрузками»

Вайдман проиграл 4 из пяти последних поединков в UFC. Ко встрече с Бруной Силвой он подходит после поражения единогласным решением судей от Брэда Тавареса.