Кертис Блейдс объяснил, почему не будет драться с Сирилом Ганом

Топовый тяжеловес UFC объяснил , почему он отказывается от поединка с бывшим претендентом на титул в их категории

«Я чувствую, что вы, ребята, пытаетесь столкнуть меня с Ганом. Но этого не произойдет. Я уже спрашивал о нем в прошлом. Он опоздал на тот автобус. Итак, если это не Аспиналл, мы разберемся. Но я не собираюсь принимать никаких конкретных решений прямо сейчас. Скажу только то, что боя с Ганом не будет»

На прошедшем турнире UFC 299 Блейдс победил Жаилтона Алмейду техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Кертис сохранил пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона.

Ган является вторым номером в ростере этой весовой категории. В предыдущем своем поединке Сирил финишировал Сергея Спивака.