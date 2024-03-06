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    Энтони Джошуа готов подраться против Диллиана Уайта

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа согласен провести ответный поединок с Диллианом Уайтом, который был оправдан в деле по употреблению допинга.

    Энтони Джошуа (слева)
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    Энтони Джошуа (слева)

    «Если его оправдали, то давайте организуем этот бой. Я буду драться с Диллианом. Мне просто нравится выходить на ринг и сражаться. Мне нравится этот образ жизни, он дает мне столько новых целей. Итак, я буду драться с Диллианом Уайтом и со всеми остальными»

    Первый поединок Уайта и Джошуа состоялся в декабре 2015-го. Тогда Энтони выиграл бой техническим нокаутом в седьмом раунде. Их реванш должен был пройти летом прошлого года.

    Однако за несколько дней до начала боя Уайта дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ. Накануне Диллиан был оправдан и получил разрешение на участие в поединках.

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