Энтони Джошуа готов подраться против Диллиана Уайта

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе согласен провести ответный поединок с, который был оправдан в деле по употреблению допинга.

«Если его оправдали, то давайте организуем этот бой. Я буду драться с Диллианом. Мне просто нравится выходить на ринг и сражаться. Мне нравится этот образ жизни, он дает мне столько новых целей. Итак, я буду драться с Диллианом Уайтом и со всеми остальными»

Первый поединок Уайта и Джошуа состоялся в декабре 2015-го. Тогда Энтони выиграл бой техническим нокаутом в седьмом раунде. Их реванш должен был пройти летом прошлого года.

Однако за несколько дней до начала боя Уайта дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ. Накануне Диллиан был оправдан и получил разрешение на участие в поединках.