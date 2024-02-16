Коста объяснил, почему не примет бой с Чимаевым, если победит Уиттакера

Бразильский боец ММА рассказал , почему не будет драться св случае победы надв грядущем поединке.

«Он не победил никого в среднем весе. Как вы можете воспринимать этого парня всерьез? Чимаев едва смог победить Усмана, который вышел на коротком уведомлении. Если выиграю у Уиттакера, то хочу подраться за титул. А Хамзату еще надо заслужить бой со мной»

Коста является шестым номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. Ранее Пауло должен драться с Чимаевым в октябре прошлого года. Тогда их бой не состоялся из-за травмы бразильца.

На UFC 298 Пауло встретиться в рамках со-главного события вечера с Робертом Уиттакером. Соперник Косты идет третьим в ростере средневесов.